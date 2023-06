Inchiesta sul naufragio di Cutro, mistero sull'identità di tre dei sei indagati

Perché non si conosce l'identità di tre indagati

La scelta della Procura ha suscitato non poche perplessità, ma potrebbe spiegarsi con la necessità di mantenere il segreto istruttorio per non pregiudicare i possibili, ulteriori sviluppi dell'inchiesta, che presenta aspetti particolarmente delicati. E questo in considerazione delle conseguenze che potrebbero avere comportato eventuali ritardi od omissioni nella predisposizione dell'intervento di soccorso e di assistenza al barcone sul quale viaggiavano i migranti e che a poche decine di metri dalla riva si sfasciò in mille pezzi, a causa della forza d'urto delle onde, facendo cadere in mare la maggior parte delle persone che si trovavano a bordo.