Natale, il panettone con la farina di grilli è un affronto alla tradizione?

Eppure, anche nel resto d'Italia i dolci preparati con farina di insetti stanno prendendo piede. Ad Ancona, per esempio, c'è uno chef che con la polvere di grillo sforna diversi piatti. Si tratta di Günther Wolff che, alle telecamere di "Dritto e Rovescio", spiega di non sentirsi un rivoluzionario: "Anche il panettone al cioccolato non è più tradizione - spiega -, eppure tutti noi lo mangiamo". Lo chef poi mostra alcuni dolci preparati con la polvere di grillo: tra cui anche dei biscotti.