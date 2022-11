"Il raro abete di Natale destinato al Papa è salvo": avvocato ambientalista abruzzese vince in extremis una battaglia lunga due anni

L'albero, che è una specie residuata dall'ultima glaciazione di cui restano rari esemplari sull'Appennino abruzzese e in Aspromonte, e che è, per questo motivo è nella lista rossa anti-taglio in una zona Sic (Sito di Interesse Comunitario), non aveva le autorizzazioni per "morire". A occuparsi in solitaria della sua vicenda l'avvocato ambientalista, fotonaturalista e scrittore abruzzese Dario Rapino , che fin dall'inizio ha tentato il tutto per tutto per battere la burocrazia e la cecità della politica pur di salvare questa pianta da lui geolocalizzata in Molise e non in Abruzzo, nell'abetaia di Montecastelbarone, tra Agnone (Isernia) e Rosello (Chieti).

Il lieto fine in extremis - "Un esemplare di abete (non bianco) è stato messo a disposizione dalla Regione Abruzzo e sarà prelevato dal vivaio di Palena, ossia da un sito di alberi da taglio", ha spiegato Dario Rapino che ha testimoniato la sua lotta solitaria lunga due anni per salvare il raro abete bianco destinato al Vaticano. "La vicenda si conclude con uno storico, emozionante esito, - ha commentato a caldo. - Aver salvato un albero così importante per l'intero ecosistema è motivo di grande gioia". Il lieto fine è arrivato improvviso e inaspettato, quando ormai Dario Rapino si era arreso ad assitere al taglio delle parti basse dell'abete bianco. Ma il Colonnello dei Carabinieri forestali Gianluca Grossi, comandante provinciale di Isernia, è arrivato a bloccare le operazioni. Le amministrazioni comunali di Rosello e Agnone avevano chiesto, infatti, la sospensione dell'abbattimento in mancanza dell'ok della competente Regione Molise: l'abete, infatti, è una specie sottoposta a stretti vincoli di tipo ambientale.



"E' stata una giornata intensa, faticosa, - ha raccontato Rapino - segnata dall'alternarsi di opposte emozioni: la sorpresa di trovare per strada e casualmente i camion diretti a Montecastelbarone, i momenti difficili vissuti sul posto, accerchiato da ostilità, la tristezza di una sconfitta messa nel conto, la telefonata pervenutami nel corso del viaggio di ritorno che mi annunciava il fermo al taglio, la felicità del momento, nella quale ho rivissuto questi ultimi due anni di una battaglia in perfetta solitudine, il ripensamento raziocinante sul futuro della stessa".

"Un giorno racconterò tutto questo, - assicura - che per me assurge a simbolo di ciò in cui credo: l'uomo come parte dell'ambiente e non come suo padrone. Ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno sostenuto, facendomi sentire meno solo: ciò che ci uccide è la solitudine, non i nemici.

Ringrazio in particolare Augusto De Sanctis per il suo intervento tecnico ad adiuvandum e Massimo Pellegrini sulla decisiva "dritta" che ha permesso di raggiungere questo risultato importante".

"Ringrazio - e conclude - gli amici del WWF Frentano, ma li incito a fare di più, perché il peso di questa Associazione non è pari al mio: io sono solo quel colibrì che, mentre la foresta era in fiamme, portava poche gocce d'acqua per spegnerla. Ora occorrono gli elefanti con le loro potenti proboscidi cariche di acqua. La battaglia per l'abete è ancora lunga, i nostri avversarsi sono forti, potenti, hanno mille conoscenze e mille leve da azionare: ora è il momento di non mollare e di restare vigili".

Tutto era iniziato nel 2020 con l'appello al Papa - A mobilitarsi a difesa dell'albero, dunque, è stato per primo Dario Rapino, avvocato e fotografo naturalista, che ha geolocalizzato l'abete in questione chiarendo in maniera definitiva che appartiene al Molise e non all'Abruzzo e che pertanto mancavano le autorizzazioni. Due anni fa, quando fu annunciato questo dono per il Vaticano, Rapino aveva scritto una lettera a Papa Francesco. "Della lettera - racconta l'ambientalista - conservo ancora la ricevuta datata 15 settembre 2020. La scrivo appena il sindaco di Rosello ufficializza che per il Natale 2022 il Comune avrebbe donato un abete bianco al Vaticano. Non sapevo ancora quale fosse l'abete, ma ebbi uno scambio di battute con il sindaco poiché gli unici abeti bianchi di Rosello sono quelli della Riserva e non possono essere tagliati. Da qui inizio la ricerca e capisco che, non essendoci abeti bianchi al di fuori della Riserva, il taglio avrebbe riguardato gli esemplari di Montecastelbarone in agro di Agnone. In Molise, quindi".

Il giurista ambientalista ha pensato di sensibilizzare direttamente Papa Francesco che sulla cura del creato ha scritto l'enciclica "Laudato si'". "Gli ho chiesto di intervenire perché non consentisse che un albero secolare venisse sottratto al territorio per tutte le funzione che svolge nell'ecosistema. Ma attendo ancora la risposta".

I precedenti - Non è la prima volta che l'albero di Natale che abbellisce Piazza San Pietro sia al centro delle polemiche. Nel 1989, con Giovanni Paolo II, si rischiò di non vedere l'albero addobbato per le proteste degli ambientalisti austriaci (da lì doveva arrivare l'abete) e anche durante il pontificato di Joseph Ratzinger, arrivò nel 2006 un appello del Wwf della Calabria, regione quell'anno interessata dal dono natalizio in Vaticano.