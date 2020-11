Roma, in piazza Venezia è in arrivo l'erede di "Spelacchio"

E’ in arrivo in piazza Venezia, a Roma, l’erede di "Spelacchio", l’albero più dibattuto del Natale 2017. Quest’anno il suo posto sarà preso da un abete bianco, alto ben 22 metri e proveniente da un vivaio di Varese. Solo le fasi di preparazione sono durate tre giorni. Una volta issato, sarà decorato con 800 palline rosse, oro, argento e champagne, in versione lucida e glitterata e 100mila luci led color bianco caldo. Il debutto è fissato, come tradizione vuole, per l'8 dicembre, ma sarà possibile ammirarlo già qualche giorno prima.