Tatiana Tramacere, l'amico Dragos-Ioan: "Sono rammaricato, chiedo scusa a tutti"

Le parole del 30enne che aveva affittato a Nardò (Lecce) la mansarda in cui è stata ritrovata la giovane scomparsa da 10 giorni
"Sono profondamente rammaricato ed anche alla luce della giornata di ieri (giovedì 4 dicembre, ndr) e degli interventi degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana, ai militari dell'Arma e ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò e alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove dimoro". Sono le parole lette in un messaggio davanti alle tv di Dragos-Ioan Gheormescu, nel cui immobile a Nardò (Lecce) è stata trovata Tatiana Tramacere dopo 10 giorni durante i quali non si avevano sue notizie.
"Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana. In particolare confermo che: il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana che si è consolidato di fatto in questi giorni non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo. Ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita". Così, ancora, nel messaggio davanti alle tv, il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu.