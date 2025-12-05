Tatiana Tramacere, l'amico Dragos-Ioan: "Sono rammaricato, chiedo scusa a tutti"

"Sono profondamente rammaricato ed anche alla luce della giornata di ieri (giovedì 4 dicembre, ndr) e degli interventi degli organi di polizia chiedo scusa ai genitori e ai parenti di Tatiana, ai militari dell'Arma e ai magistrati e a tutta la comunità di Nardò e alla signora Teresa e ai suoi figli proprietari della casa dove dimoro". Sono le parole lette in un messaggio davanti alle tv di Dragos-Ioan Gheormescu, nel cui immobile a Nardò (Lecce) è stata trovata Tatiana Tramacere dopo 10 giorni durante i quali non si avevano sue notizie.