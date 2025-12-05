Nardò (Lecce), le immagini della mansarda dove è stata ritrovata Tatiana

Una mansarda piccola e in condizioni di forte incuria quella in cui Tatiana Tramacere ha trascorso giorni interi mentre l'Italia intera la stava cercando. L'appartamento, affittato a Nardò, nel Leccese, dall'amico Dragos Ioan Gheormescu, misura circa 50 metri quadri. Le immagini mostrano ambienti disordinati, piatti sporchi accumulati, abiti sparsi a terra e un tavolo sommerso da mozziconi di sigarette. Qui i carabinieri hanno ritrovato la studentessa universitaria 27enne, scomparsa dal 24 ottobre scorso.