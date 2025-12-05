Nardò (Lecce), le immagini della mansarda dove è stata ritrovata Tatiana

Nardò (Lecce), Tatiana Tramacere è stata trovata viva
In un luogo angusto e disordinato la 27enne avrebbe trascorso giorni interi mentre l'Italia la stava cercando
Una mansarda piccola e in condizioni di forte incuria quella in cui Tatiana Tramacere ha trascorso giorni interi mentre l'Italia intera la stava cercando. L'appartamento, affittato a Nardò, nel Leccese, dall'amico Dragos Ioan Gheormescu, misura circa 50 metri quadri. Le immagini mostrano ambienti disordinati, piatti sporchi accumulati, abiti sparsi a terra e un tavolo sommerso da mozziconi di sigarette. Qui i carabinieri hanno ritrovato la studentessa universitaria 27enne, scomparsa dal 24 ottobre scorso.
All'annuncio del ritrovamento, il fratello di Tatiana, Vladimir ha raggiunto la casa dell'amico 30enne, dove era in corso la perquisizione, scoppiando in lacrime. Lì è stato accolto da una folla di cittadini. Alla notizia del rinvenimento della 27enne, la stessa folla ha iniziato ad applaudire e festeggiare.