Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nascosta per dieci giorni

Nardò (Lecce), le immagini della mansarda dove è stata ritrovata Tatiana

In un luogo angusto e disordinato la 27enne avrebbe trascorso giorni interi mentre l'Italia la stava cercando

05 Dic 2025 - 17:16

Una mansarda piccola e in condizioni di forte incuria quella in cui Tatiana Tramacere ha trascorso giorni interi mentre l'Italia intera la stava cercando. L'appartamento, affittato a Nardò, nel Leccese, dall'amico Dragos Ioan Gheormescu, misura circa 50 metri quadri. Le immagini mostrano ambienti disordinati, piatti sporchi accumulati, abiti sparsi a terra e un tavolo sommerso da mozziconi di sigarette. Qui i carabinieri hanno ritrovato la studentessa universitaria 27enne, scomparsa dal 24 ottobre scorso.

Nardò (Lecce), Tatiana Tramacere è stata trovata viva

1 di 4
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

All'annuncio del ritrovamento, il fratello di Tatiana, Vladimir ha raggiunto la casa dell'amico 30enne, dove era in corso la perquisizione, scoppiando in lacrime. Lì è stato accolto da una folla di cittadini. Alla notizia del rinvenimento della 27enne, la stessa folla ha iniziato ad applaudire e festeggiare.

Ti potrebbe interessare

lecce

Sullo stesso tema