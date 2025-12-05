Tatiana Tramacere, un amico rivela: "È stata lei a organizzare tutto"

"È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava". Questa è la versione di Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana Tramacere, la ragazza di cui non si avevano notizie dal 24 ottobre e ritrovata viva proprio nella mansarda in cui vive Gheormescu. L'uomo è stato ascoltato dai carabinieri prima e dopo il ritrovamento in casa sua a Nardò (Lecce) della studentessa 27enne. "Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa", ha aggiunto l'amico. Questa versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che nella notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa.