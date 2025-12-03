Scomparsa a Nardò, un'amica: "Tatiana aveva conosciuto una persona nell'ultimo periodo"

"Non voglio pensare che si sia allontanata in modo volontario, anche perché aveva amicizie che le volevano bene". Sono le parole di un'amica di Tatiana Tramacere, 27 anni, di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre. Tre giorni prima dell’allontanamento avvenuto a Nardò, la giovane aveva condiviso sui social alcuni versi poetici, riflessioni sul senso dell'esistenza e sui sentimenti, contenuti che seguono la linea comunicativa abituale del suo profilo Instagram, dove è seguita da migliaia di utenti.