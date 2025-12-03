Scomparsa a Nardò, un'amica: "Tatiana aveva conosciuto una persona nell'ultimo periodo"

Le parole a "Dentro la notizia" "Sembra che abbia acceso il telefono"
© Da video
"Non voglio pensare che si sia allontanata in modo volontario, anche perché aveva amicizie che le volevano bene". Sono le parole di un'amica di Tatiana Tramacere, 27 anni, di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre. Tre giorni prima dell’allontanamento avvenuto a Nardò, la giovane aveva condiviso sui social alcuni versi poetici, riflessioni sul senso dell'esistenza e sui sentimenti, contenuti che seguono la linea comunicativa abituale del suo profilo Instagram, dove è seguita da migliaia di utenti.
A "Dentro la notizia", un'amica racconta che Tatiana, nell'ultimo periodo, aveva fatto nuove amicizie: "Penso che le ultime persone che ha incontrato possano averla portata su cattive strade". E aggiunge: "Sabato sera dovevamo fare una serata insieme, solo che io per via del lavoro non sono più andata. Quel giorno però è venuta lo stesso a vedersi con mia sorella, sono state insieme, tranquille".
Poi, di Tatiana si sono perse le tracce: "L'ha accompagnata poi a questa serata, lei è sparita con questo ragazzo che aveva conosciuto da poco - ha raccontato la ragazza al programma di Canale 5 -. Gli mando un messaggio il giorno stesso, poi scopro che non mi ha mai risposto. Poi ho riguardato i messaggi dopo le nove meno venti e risultavano consegnati, quindi sembra che abbia acceso momentaneamente il telefono.