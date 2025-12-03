Sparita a 27 anni nel Leccese: droni e cani molecolari sulle tracce di Tatiana

Le indagini si concentrano anche sui contenuti condivisi dalla giovane sui social, mentre la famiglia attende risposte.
A Nardò cresce la preoccupazione per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre. Tre giorni prima dell’allontanamento, la giovane aveva condiviso sui social alcuni versi poetici, riflessioni sul senso dell’esistenza e sui sentimenti, contenuti che seguono la linea comunicativa abituale del suo profilo Instagram, dove è seguita da migliaia di utenti. In uno dei messaggi, la studentessa di Psicologia scriveva: "Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava. Ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te, è che il filo non era teso per farmi cadere: era teso per riportarmi a te. Ogni volta. Senza rumore. Senza richiesta. Senza condizioni".
Il tono emotivo dei suoi post, pubblicati anche nei giorni precedenti, è ora oggetto di attenzione da parte degli investigatori, impegnati a ricostruire ogni elemento utile alla ricostruzione della vicenda. Tatiana ha capelli rossi e occhi azzurri. Al momento dell'ultima uscita era vestita con jeans e un cappotto grigio. Le ricerche proseguono da quasi dieci giorni e si estendono anche oltre la Puglia, ma senza esito. Carabinieri e prefettura di Lecce, che coordina le operazioni, stanno monitorando diverse aree del Salento con l’ausilio di droni e cani molecolari. Il suo telefono risulta inattivo da tempo e risulta difficile individuare la posizione della 27enne tramite le celle.
Una possibile scelta volontaria di allontanarsi rimane tra le ipotesi, considerando anche la sua attività nel settore digitale e della pubblicità, ma al momento non ci sono conferme e gli investigatori mantengono aperte tutte le piste. Sono in corso ascolti di amici e familiari, oltre all’analisi delle informazioni emerse dalle testimonianze raccolte. Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha diffuso un appello rivolto alla comunità per contribuire alle ricerche: "Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia. Per questo la preoccupazione cresce di ora in ora. Le ricerche continuano senza sosta. La prefettura e le forze dell'ordine stanno controllando tutto il territorio. Se l'avete vista o avete informazioni chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza. Ogni piccolo gesto può riportarla a casa". Le autorità invitano chiunque abbia notizie a contattare immediatamente i carabinieri.