Riprese le ricerche del camperista scomparso sul Gran Sasso, la sorella gemella da Danzica: "Io e te abbiamo l'anima a metà, dove sei?"

"A prescindere da chi mi apprezza e da ciò che possiedo, - continuava il 44enne, - avrò sempre la sensazione di essere uno straniero. In questi sei anni ho lavorato duro, ho vissuto in modo essenziale, mi sono costruito una clientela e una reputazione. Ma creare legami sociali, per me, continua a non funzionare. Intanto partiamo per un viaggio tra montagne e coste d'Europa. Fatto i bagagli, affittato un camper… che ho rotto dopo tre giorni, ma questa è tutta un'altra storia".