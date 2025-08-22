Trovato morto escursionista disperso sul Gran Sasso

È stato ritrovato senza vita l'escursionista aquilano disperso da giovedì sul Monte Prena, una delle vette del massiccio del Gran Sasso. L'allarme era scattato intorno alle 19, quando i familiari non lo hanno visto rientrare a casa. La sua auto era stata individuata ai piedi del Monte Camicia, da dove presumibilmente aveva intrapreso l'ascesa. La vittima aveva 44 anni. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino, sono andate avanti per tutta la notte, con l'impiego di squadre di terra, elisoccorso e unità cinofile del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Teramo.