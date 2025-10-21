Violenza sessuale sul nipotino nel Leccese: arrestato un 58enne

Un uomo di 58 anni, residente a Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale, pluriaggravata dall'esser stata commessa ai danni del nipote, minore di dieci anni. A denunciare il fatto è stata una donna, che ha raccontato di essere stata testimone della violenza e di aver urlato al 58enne di fermarsi. L'evento si è verificato nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, all'interno dei giardinetti di un quartiere popolare del comune, nelle vicinanze di un albero. Il pm ha chiesto al gip l'applicazione della misura cautelare in carcere. Dopo aver effettuato una perquisizione dell'abitazione e dell'autovettura dell'uomo, le forze dell'ordine lo hanno condotto nella Casa circondariale di Lecce.