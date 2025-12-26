Cadono calcinacci in via Toledo a Napoli, ferite due turiste

"Siamo di fronte a una tragedia sfiorata - commenta il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli - e purtroppo via Toledo non è nuova a episodi simili, quando nel 2014 il giovane Salvatore Giordano perse la vita a causa del distacco di un cornicione dalla Galleria Umberto. È indispensabile provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dei palazzi. Questa strada è già diventata un vero e proprio campo minato a causa della pavimentazione rotta e sconnessa, che provoca continue cadute, e già in passato ci sono stati distacchi di cornicioni con conseguenze ben più gravi. Chi non provvede alla manutenzione e mette a rischio l'incolumità delle persone non può restare impunito".