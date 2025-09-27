Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista

La 62enne, colpita dai calcinacci caduti in strada, è stata trasportata all'ospedale Policlinico
Parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo, è crollata. L'edificio era rimasto danneggiato dopo l'abbondante pioggia dei giorni scorsi. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni, trasportata all'ospedale Policlinico dai sanitari del 118.
Sono intervenuti i vigili del fuoco, la Protezione civile comunale e gli agenti della polizia municipale. La zona è stata transennata. Si sta cercando di mettere in sicurezza l'edificio per evitare altri crolli.
