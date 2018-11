Napoli, un giovane insulta un pakistano e una donna lo zittisce: il video è virale

La scena è stata ripresa in un video che sta facendo il giro del Web. "Scemo, razzista". Così Maria Rosaria ha apostrofato l'aggressore, che al pakistano aveva detto: "L'Italia è nostra". E lei: "Preferisco che l'Italia diventi loro piuttosto che di personaggi come te, fascista e razzista".



Il confronto tra i due continua, con lui che la minaccia di prenderla a pugni e con la signora che avverte: "Se ti vedo alzare le mani ti scasso l'ombrello in testa". A queste parole il ragazzo si alza e se ne va imprecando ma, arrivato all'uscita, si ferma. Poco dopo Maria Rosaria deve scendere dal treno: si alza e va verso l'uscita dove si trova proprio l'aggressore. E' a questo punto che un lavoratore straniero l'accompagna per assicurarsi che il ragazzo non la tocchi.



La scena è stata ripresa da siti, social, blog. E adesso Umberto De Gregorio, il presidente dell'Eav, la società che gestisce la linea ferroviaria, pensa di premiare Maria Rosaria. "La incontrerò martedì - ha detto -. Una donna forte e soprattutto umana".