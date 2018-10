"Lager per negri", polizia indaga su cartello choc a Torino

Mano anonime hanno collocato nel centro di Torino, in corso Massimo D'Azeglio, all'angolo con via Cellini, un cartello razzista. Su fondo marrone compariv ala scritta "Lager per negri" accanto alll'immagine del cancello del campo di concentramento di Auschwitz. La segnaletica è stata già rimossa dalle forze dell'ordine, ma proseguono le indagini per identificare il suo autore.