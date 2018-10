Caso di razzismo sul Frecciarossa Milano-Trieste: "Vicino a una negra non mi siedo"

"Vicino a una negra non mi siedo" e cambia posto. E' stata questa la reazione di una donna sul Frecciarossa Milano-Trieste del 21 ottobre alla vista della sua compagna di viaggio: una studentessa dalla pelle ambrata, bella e sorridente, di nome Shanthi. A denunciare un nuovo caso di razzismo è la sua mamma adottiva, Paola Crestani , che è anche presidente dell'associazione Ciai per adozioni internazionali. "Il mondo di oggi e del futuro è questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di culture differenti; razzisti, avete già perso", scrive a conclusione del suo post-denuncia su Facebook.

"La dolcissima ragazza nella foto - scrive mamma Paola in un lungo post di sfogo - è mia figlia. L'ho accompagnata in Stazione Centrale a Milano e ha preso il Frecciarossa in direzione Trieste. Poco dopo mi manda questo messaggio: 'Mi sono seduta al mio posto e la signora vicino a me mi fa: ma lei è in questo posto? E le faccio sì, signora... e lei posso vedere il biglietto... gliel'ho fatto vedere e mi fa ah beh io non voglio stare vicino a una negra e si è spostata... Assurdo'".