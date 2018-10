Varese, "Non voglio essere servita da un negro": supermarket denuncia cliente che insulta cassiere di colore

Pretendeva di essere servita da italiani: denunciata dal supermercato dove lavora il cassiere di colore insultato. E' accaduto al Carrefour di Varese. "Non voglio essere servita da un negro. Non mi va proprio", ha gridato la donna, una 40enne, all'indirizzo di un 28enne africano, da 10 anni residente nel Varesotto, l'unico lavoratore, però, al quale in quel momento poteva rivolgersi. Così, non trovando altri referenti, ha scagliato la spesa sul nastro trasportatore della cassa ed è andata via. Per le frasi razziste, dopo aver visionato i video delle telecamere di sorveglianza, è stata denunciata dai responsabili dell'esercizio commerciale.