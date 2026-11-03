Napoli, rintracciata la famiglia del cittadino svedese che viveva in aeroporto

Daniel ha inoltre espresso la volontà di fare ritorno in Svezia. Per questo il Comune di Napoli continuerà a lavorare in stretta sinergia con il Consolato e con l'Ambasciata per favorire l'organizzazione del viaggio e accompagnarlo nel percorso di rientro nel proprio Paese. "È un risultato raggiunto grazie al lavoro paziente e costante degli operatori sociali e alla collaborazione dell'Ambasciata e del Consolato svedese - sottolinea l'assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e del Lavoro, Chiara Marciani -. Dopo un lungo periodo durante il quale aveva rifiutato qualsiasi forma di sostegno, Daniel ha deciso di collaborare con i nostri servizi, consentendoci di costruire un percorso di accompagnamento e di riprendere i contatti con la sua famiglia". "Sono particolarmente felice per l'esito di questa vicenda, resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni e dall'impegno di tutte le persone che in questi mesi hanno sostenuto Daniel - ha affermato il console onorario di Svezia, Pierluigi Petrone -. Continueremo a lavorare insieme, anche con l'Ambasciata di Svezia a Roma, affinché il giovane possa presto ritrovare serenità e ricongiungersi con i suoi cari".