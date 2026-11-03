Si può davvero dimenticare il proprio passato? Cosa succede quando la memoria si spegne

Prendendo come esempio l'amnesia globale transitoria, posso dire che i pazienti sono in genere molto preoccupati proprio perché non capiscono che cosa stia succedendo. Arrivano in pronto soccorso in uno stato confusionale e continuano a fare le stesse domande proprio perché l'informazione ricevuta come risposta viene immediatamente persa. C'è da aggiungere che la durata inferiore alle ventiquattro ore è un requisito necessario per la diagnosi di amnesia globale transitoria, e se il disturbo supera questa tempistica bisogna sospettare un'altra causa.