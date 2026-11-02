Se vi dico Man in Black e Neuralizzatore, probabilmente vi viene subito in mente l'iconica scena dell'Agente K (interpretato da Tommy Lee Jones) e l'Agente J (interpretato da Will Smith) usare "il cosino che fa la luce", spesso chiamato così da quest'ultimo, per "sparaflesciare" un lampo luminoso dritto negli occhi dei malcapitati che hanno assistito ad attività aliene. Il risultato? I testimoni dimenano completamente ciò che hanno visto e gli agenti gli impiantano un ricordo sostitutivo. Nella realtà, però, le cose stanno diversamente. Un recente studio guidato dall'Università di Kyushu, in Giappone, ha identificato nel verme C. elegans un circuito molecolare capace di cancellare selettivamente uno specifico ricordo, senza intaccarne altri formati nello stesso momento.