Davanti ai bambini sono stati proiettati due filmati affiancati: da una parte il volto di una persona con movimenti naturali, dall'altra una serie di sfere metalliche oscillanti, simili a quelle del pendolo di Newton. Attraverso tecniche di tracciamento dello sguardo, il team ha misurato il tempo trascorso dai neonati su ciascuno dei due stimoli. Nel complesso, sia maschi sia femmine hanno mostrato una preferenza per il volto umano. Le differenze sono emerse nella distribuzione dell'attenzione, ossia le bambine hanno dedicato una quota maggiore del tempo allo stimolo sociale rispetto ai coetanei maschi. La ricerca rappresenta una delle più ampie repliche di uno storico studio realizzato dallo stesso gruppo di Cambridge all'inizio degli anni Duemila.