Parto in casa, la scelta che divide: quante sono davvero le nascite fuori dall’ospedale?

La morte di una neonata dopo un parto in casa, nel Napoletano, riporta l’attenzione sulle nascite fuori dall’ospedale. Restano ancora da chiarire alcuni elementi fondamentali: non è stato accertato se la bambina sia nata già morta o sia deceduta poco dopo la nascita e non è ancora chiaro quale assistenza fosse presente al momento del parto. Saranno gli accertamenti medico-legali e investigativi a stabilire che cosa sia realmente accaduto. Il caso, però, riporta sotto i riflettori la scelta di partorire a casa. Perché accade e quali sono i rischi?