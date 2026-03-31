Napoli, ancora sangue a scuola: 14enne accoltellato a una gamba da un gruppo di minori

Lo ha convinto con una scusa a entrare nei bagni della scuola. Lì, insieme a un gruppetto di amici, ha iniziato a minacciare il 14enne. Ha estratto un coltello e ha mimato di colpirlo, per poi trafiggere il giovane studente alla gamba. È accaduto nel quartiere napoletano di Scampia, all'istituto "Pontano delle Arti e dei Mestieri". Non è chiaro perché la vittima prescelta sia stato proprio il 14enne. L'arma è stata rinvenuta dai carabinieri diverse ore dopo nei pressi degli uffici pubblici dell'Ottava municipalità del Comune di Napoli.