Napoli, rifiuta di mettersi la mascherina e aggredisce un poliziotto: fermata

Dopo aver rifiutato l'invito di un agente a indossare la mascherina, ha tentato una fuga e, raggiunta, ha colpito il poliziotto che cercava di bloccarla. E' accaduto a Napoli, nella centralissima via Roma. La donna è stata portata in questura, dove è tuttora in stato di fermo. Rischia le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.