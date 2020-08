Roma, "Le mascherine non le metteremo mai" e picchiano i vigili: tre giovani denunciati, agenti in ospedale

Nella serata tra venerdì e sabato, una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ha chiesto a una comitiva di giovani di indossare la mascherina, come previsto dall'ordinanza che la impone anche all'aperto dalle 18 fino alle 6 nei luoghi affollati. Alcuni di loro si sono rifiutati e hanno aggredito gli agenti. E' accaduto a Ponte Milvio, zona di movida della Capitale. "Le mascherine non ce le metteremo mai", dicevano tra le righe, con tanto di imprecazioni e parolacce. Denunciati tre fratelli, fra i 25 e i 29 anni - aizzati da una loro amica negazionista - per rissa, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Due vigili, invece, un uomo e una donna, sono finiti in ospedale per farsi medicare.