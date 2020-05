Ancona, non fa salire passeggero sul bus perché senza mascherina: sputi e insulti verso l'autista

Un autista si è rifiutato di far salire un passeggero sull'autobus perché non indossava la mascherina protettiva, l'uomo lo ha insultato e ha poi sputato contro il mezzo. E' accaduto ad Ancona . Solo alla minaccia di chiamare le forze dell'ordine, il passeggero si è allontanato. L'autista ha ricevuto l'approvazione dei passeggeri, che, all'uscita di scena dell'uomo hanno tirato un sospiro di sollievo e applaudito, rassicurati dal rispetto delle regole anti-contagio.

L'uomo voleva salire a bordo senza una protezione del viso, in violazione delle nuove misure che l'azienda Conerobus ha disposto, in accordo con le disposizioni ministeriali, per il graduale ritorno alla normalità dall'emergenza sanitaria da coronavirus. L'autista gli ha fatto notare la cosa, chiedendogli di adeguarsi, e lui, fa sapere Conerobus, ha insultato il conducente e sputato contro il mezzo.

La scena è stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza del mezzo e l'azienda ora valuta l'opportunità di sporgere denuncia.