Catania, invita i clienti a indossare la mascherina: botte al titolare di un panificio

Ha invitato alcuni clienti a indossare la mascherina e per questo è stato preso a botte da uno di loro. E’ quanto accaduto al titolare di una panetteria nel suo negozio a Catania. I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato in flagranza un 37enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il titolare del panificio e i suoi parenti (accorsi in difesa del congiunto) hanno riportato traumi in diverse parti del corpo.