Rapisce un cane e chiede 450 euro di riscatto, 16enne arrestato nel Napoletano

A Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, nel Napoletano, un piccolo cane di razza maltese dal pelo riccio era stato affidato per qualche giorno a una donna, da un'amica. Il cagnolino era rimasto nel suo giardino fino a lunedì pomeriggio, per poi ricomparire nella misteriosa richiesta telefonica di una giovane voce maschile: "Se vuoi rivedere il cane, prepara 450 euro".