Napoli, simula una rapina di gioielli da 500mila euro: denunciato gioielliere

Secondo quanto denunciato dal 34enne, nella mattinata di giovedì 24 luglio un commando armato di quattro persone, armate di pistole, lo avevano fermato in via Leonardo Sciascia, nel quartiere napoletano di Pianura, mentre si recava a lavoro, facendosi consegnare la borsa in suo possesso con all'interno 5 chili di preziosi in oro tra monili e gioielli, per un valore stimato di circa 500mila euro.