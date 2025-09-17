Napoli, picchia moglie e figlia: arrestato 61enne | Le violenze e gli insulti: "Sei grassa e brutta"

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri a Varcaturo, alla periferia di Giugliano, nel Napoletano, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la figlia, dopo l'ennesima aggressione subita insieme alla mamma. "Sei brutta e grassa", avrebbe urlato l'uomo alla 31enne, che ai militari ha mostrato foto e video delle precedenti aggressioni subite. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, la donna è stata trovata con il naso sanguinante, con il volto gonfio e le labbra tumefatte. La maglietta era sporca di sangue. La madre, di 57 anni, presentava diversi lividi.