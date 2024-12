Napoli, a Natale picchia e sequestra la ex per due giorni: arrestato un 23enne

Nelle immagini si vede il 23enne che picchia selvaggiamente la ex, quindi la carica in auto e riparte. Si ferma in una farmacia di Secondigliano per comprare ghiaccio e pomate per curare le contusioni, e quindi porta la ragazza in un albergo a Qualiano, in provincia di Napoli. Qui la ragazza entra con calato in testa il cappuccio della felpa: gli impiegati non si accorgono delle sue ferite, e lei, probabilmente terrorizzata, non fa nulla per tentare di fuggire. I due passano insieme la notte in hotel, e la mattina del 26 dicembre la 22enne riesce a convincere l'ex a riaccompagnarla a casa, dicendogli che non avrebbe raccontato dell'aggressione ma che avrebbe detto di essere stata picchiata da alcune ragazze per questioni di gelosia.