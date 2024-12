Studentessa italiana accoltellata dall'ex a Oslo, il padre di Martina: "Le avevo detto di denunciarlo ma temeva di rovinarlo"

"Quando sono stato avvisato e mi hanno detto che l’aggressore era il suo ex fidanzato non potevo crederci. Non poteva, quel bravissimo ragazzo che io avevo conosciuto, essere arrivato a tanto". Sono le parole pronunciate in un'intervista a Il Giornale da Carlo Voce, 58enne avvocato giuslavorista di Firenze e padre di Martina, la studentessa di 21 anni accoltellata in un negozio a Oslo dall'ex fidanzato, un 20enne norvegese di origini indiane, incensurate. La giovane, in gravi condizioni, domenica "ha superato un collasso dovuto alle emorragie, che è stato risolto". Ma la prognosi resta riservata e "Martina è ancora sedata", ha detto l'uomo parlando a La Repubblica. "Dopo i due interventi che le hanno già fatto, ne sono stati già programmati altri. La opereranno rapidamente alle mani e dietro la testa. Per fortuna le lesioni non hanno coinvolto organi vitali. Il problema sono le infezioni che potrebbero partire dalle ferite". Il 21enne, fermato da due colleghi della vittima durante l'aggressione, è stato accoltellato e si trova in coma.