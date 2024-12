Oslo, una studentessa italiana di 21 anni accoltellata dal suo ex

Una studentessa fiorentina di 21 anni, Martina Voce, è stata accoltellata in un fast food a Oslo. Sarebbe stata colpita dall'ex fidanzato, un norvegese di origini indiane, che, secondo le prime ricostruzioni, è rimasto ferito ed è ora in stato di fermo in ospedale. La giovane è ancora ricoverata in ospedale, nel reparto di Rianimazione, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.