Reggio Calabria, minorenne violentata in gruppo e filmata: tre in carcere

L'ordinanza di custodia cautelare nell'Istituto penale per i minorenni è stata disposta martedì 17 dicembre dal gip per i minorenni di Reggio Calabria su richiesta della Procura per i minori. Le indagini sono state condotte con intercettazioni telefoniche e ambientali che avrebbero portato a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati. Oltre agli indizi degli abusi sessuali sarebbe emersa una "personalità" degli indagati "del tutto sganciata dalle regole del vivere civile e totalmente orientata verso il soddisfacimento dei più biechi istinti sessuali" si legge in una nota dei magistrati.