Donna trovata morta a Napoli, l'autopsia conferma: è stata uccisa

L'esame ha escluso il malore e accertato che la ferita alla testa, compatibile con un colpo da oggetto contundente, ha provocato il decesso della 51enne Nunzia Cappitelli
© Ansa
È stata uccisa Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata morta nel pomeriggio di venerdì 14 novembre nella sua abitazione di piazza Sant'Alfonso, alla periferia nord di Napoli. L'autopsia ha escluso l'ipotesi di un malore, confermando invece che a causare il decesso è stata una ferita alla testa compatibile con un colpo violento inferto con un oggetto contundente. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per omicidio, mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna e individuare l'autore dell'aggressione.
A trovare il corpo senza vita di Nunzia Cappitelli è stato un suo ex compagno, accompagnato da un vicino di casa. I due, preoccupati perché non avevano sue notizie da ore, hanno raggiunto l'appartamento e dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Nell'abitazione non sono stati rilevati segni di effrazione. Sono stati rinvenuti cocci di una bottiglia di vetro, oggetto che viene esaminato dagli investigatori.
L'esame autoptico, disposto dalla Procura di Napoli, ha confermato che Nunzia Cappitelli è stata colpita alla testa con violenza. Il colpo, sferrato con un oggetto contundente, ha provocato lesioni incompatibili con la vita. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella che i cocci rinvenuti sul pavimento possano appartenere all’arma del delitto. Al momento non sono stati rilevati segni di colluttazione.
Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli proseguono senza che al momento vi siano persone iscritte nel registro degli indagati. Come riporta Il Mattino, nessun familiare della vittima si è ancora costituito parte civile, nonostante l’invito della magistratura a nominare un legale e un perito di fiducia in vista degli accertamenti peritali. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione del caso.
Nei mesi scorsi, Nunzia Cappitelli aveva presentato due denunce per stalking nei confronti di altrettanti uomini. Uno di loro era il suo ex compagno, più giovane di lei, che aveva ricevuto un divieto di avvicinamento. Proprio lui, insieme a un amico, ha scoperto la donna riversa a terra e ha avvertito le forze dell’ordine. Anche l’altro uomo denunciato è stato ascoltato dagli investigatori, ma per entrambi non sarebbero emersi elementi di responsabilità. Gli accertamenti proseguono. Eventuali collegamenti tra le denunce e il fatto sono in fase di verifica.
Gli agenti della squadra mobile stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire eventuali movimenti sospetti. Le analisi dei filmati mirano a individuare eventuali elementi utili all'indagine. Le registrazioni potrebbero mostrare se qualcuno sia entrato o uscito dall'abitazione nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo, o se nei giorni passati si sia aggirato nei pressi dell'edificio.