Napoli, chiusa dai Nas la pizzeria in cui si inventò la Margherita

Era il 1889 quando fu inventata in quei locali la Margherita, dopo 133 anni delle inadempienze hanno costretto le autorità sanitarie a chiudere l'Antica Pizzeria Brandi. Ad agosto durante un’ispezione avevano riscontrato delle carenze igienico-sanitarie e imposto delle prescrizioni, una situazione ancora non sanata.

Motivi del provvedimento - Nas e Asl hanno reso noto che sono stati trovati circa 600 kg di alimenti privi di tracciabilità e sono state comminate sanzioni per tre illeciti amministrativi per un totale di 4.500 euro.

Una chiusura temporanea - Sui social, con un post multilingue tradotto anche in arabo e in cinese, la pizzeria Brandi rende noto di essere chiusa oggi e domani "per manutenzione straordinaria". Il locale, segnalato e censito da guide turistiche di mezzo mondo, è stato chiuso su disposizione delle autorità sanitarie ma all'interno si stanno svolgendo lavori per ottemperare alle prescrizioni dei Nas e della Asl in modo da poter riaprire.

Locale storico - La pizzeria Brandi fu fondata nel 1760, mentre Raffaele Esposito l’11 Giugno del 1889 inventò la pizza più celebre di tutte, la Margherita. Era un omaggio all'allora regina d'Italia Margherita di Savoia da cui prende il nome, riconosciuta e apprezzata ancora oggi a livello internazionale. All'interno dei locali della famosa pizzeria in salita Sant'Anna di Palazzo, a Chiaia, è collocata una lapide che ricorda i 100 anni dalla creazione della prima pizza Margherita.