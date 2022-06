Briatore torna sulla polemica della pizza: "A Napoli costa 4 euro? Forse San Gennaro li aiuta a pagare le tasse"

Non si placa la

polemica della pizza

Flavio Briatore

pizzaioli napoletani.

A Napoli la pizza margherita costa 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare i fitti, i contributi.

Zona Bianca

trae iIl primo sostiene che è impossibile che una margherita possa costare solo quattro euro, mentre gli altri rivendicano l'importanza popolare della pizza che in quanto tale deve essere economica e alla portata di tutti. "Io San Gennaro non ce l'ho e devo fare per conto mio". Così l'imprenditore a "" rincara la dose e dichiara: "A questi prezzi noi non riusciamo a garantire una pizza di qualità, evidentemente loro - Briatore si rivolge direttamente ai pizzaioli partenopei - avranno degli aiuti che io, noi non abbiamo".

"Questi stessi pizzaioli che mi attaccano, in 50 anni non sono riusciti a creare un brand internazionale sulla pizza. Invece di tramandarsi una sola pizzeria per otto generazioni, iniziassero a capire l'importanza di esportarla nel mondo", conclude l'imprenditore.