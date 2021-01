La pizza più buona d'Italia? E' sarda: 27enne cagliaritano trionfa al Campionato nazionale pizzaioli | Il giovane a Tgcom24: "Il segreto del mio successo? L'amore per il mio lavoro"

La pizza più buona d'Italia? E' sarda. Il vincitore del Campionato italiano pizzaioli, che si è svolto a Parma il 26 gennaio, infatti, è Danilo Meloni , 27enne di Uta (Cagliari) che lavora in una pizzeria di Ulassai , in provincia di Nuoro. Il giovane ha battuto oltre 400 concorrenti con la sua pizza "con bordi ripieni e farcitura in 3D". Il secondo posto se lo è aggiudicato un 19enne di Napoli, mentre il terzo un 33enne di Udine. "Il segreto del mio successo è che faccio questo lavoro con amore, mi è sempre piaciuto e mi spinge a dare il massimo", ha detto Meloni a Tgcom24 .

Il concorso - Per via del Covid, la gara si è svolta in parte via web. Sette i giurati, che si sono divisi per recarsi nelle varie Regioni in gara e assaggiare le pizze. "Ho deciso di partecipare perché volevo riuscire a dare il meglio di me e alla fine ci sono riuscito. E' stata una bella esperienza per dimostrare di cosa sono capace e sono orgoglioso di come è andata. La vittoria mi ha spinto a voler crescere ancora di più", ha aggiunto Danilo.

Per un sardo battere un pizzaiolo napoletano non è così scontato. "Non me lo aspettavo - ammette Meloni -. Però, quando lavoravo in Francia ho imparato a fare la classica pizza napoletana e da allora non ho mai cambiato modalità".

Danilo, infatti, si è ritrasferito nella sua Uta dopo essere stato a lungo in Francia per lavoro. "Mi trasferirò nuovamente all'estero per continuare la carriera - annuncia -. In Sardegna non ci sono tante possibilità professionali, purtroppo".

Il primo pensiero dopo la vittoria sono stati i genitori: "La dedico a loro. Mi sono stati sempre vicini, hanno sempre appoggiato la mia passione e li ringrazio per questo. Sono il mio punto di riferimento", conclude.