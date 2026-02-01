Napoli, morì a quattro anni dopo ripetute violenze: arrestati gli zii affidatari

Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato gli zii affidatari di Alessandra, morta a quattro anni a Tufino, in provincia di Napoli, nella notte fra il 13 e il 14 dicembre 2024. I due, a cui la piccola era stata temporaneamente affidata dai servizi sociali, dopo la sospensione dalla patria potestà per i genitori naturali, erano stati indagati da subito per maltrattamenti e omicidio colposo, dopo che sul corpo della piccola erano stati riscontrati segni di ustioni. La spiegazione iniziale fu che Alessandra fosse morta cadendo dalle scale, ma l'inchiesta ha fatto emergere un quadro di abbandono e violenze.