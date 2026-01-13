Ragazzina "venduta" a un 25enne e picchiata: salvata da un passante

Il caso nel Ferrarese. L'uomo arrestato con l'accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenne
© Carabinieri
Era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa per essere ceduta dietro compenso come "sposa" a un 25enne, connazionale. A salvarla un passante che l'ha notata mentre correva in strada, in cerca di aiuto. L'uomo ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine facendo così scattare le indagini che hanno portato all'arresto di un 25enne. La notizia arriva dal Ferrarese.
Parliamo di una ragazzina di appena 14 anni vittima di una vicenda particolarmente complessa e drammatica, riportata in queste ore dal Resto del Carlino e dalla Nuova Ferrara. La giovanissima sarebbe stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa e poi "venduta" al 25enne dietro compenso. L'uomo, anche lui originario dell'Est, è ora in carcere con l'accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenne.
Secondo quanto fino a ora ricostruito, sabato sera la giovane avrebbe subito l'ennesima aggressione da parte del ragazzo, e avrebbe cercato aiuto in strada. Grazie al provvidenziale intervento del passante in poco tempo è stata soccorsa dai medici dell'ambulanza e portata in ospedale dove i medici l'hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni. Ascoltata dai carabinieri, ha raccontato di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte, ma mai con la violenza di sabato. Il pm, come detto, ha disposto l'arresto del 25enne e la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Si attende ora l'udienza di convalida, prevista oggi. Già allertata la rete dei servizi sociali che fornirà all'adolescente l'adeguato supporto.