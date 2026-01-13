Ragazzina "venduta" a un 25enne e picchiata: salvata da un passante

Secondo quanto fino a ora ricostruito, sabato sera la giovane avrebbe subito l'ennesima aggressione da parte del ragazzo, e avrebbe cercato aiuto in strada. Grazie al provvidenziale intervento del passante in poco tempo è stata soccorsa dai medici dell'ambulanza e portata in ospedale dove i medici l'hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni. Ascoltata dai carabinieri, ha raccontato di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte, ma mai con la violenza di sabato. Il pm, come detto, ha disposto l'arresto del 25enne e la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Si attende ora l'udienza di convalida, prevista oggi. Già allertata la rete dei servizi sociali che fornirà all'adolescente l'adeguato supporto.