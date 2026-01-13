Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nel ferrarese

Ragazzina "venduta" a un 25enne e picchiata: salvata da un passante

Il caso nel Ferrarese. L'uomo arrestato con l'accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenne

13 Gen 2026 - 15:02
© Carabinieri

© Carabinieri

Era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa per essere ceduta dietro compenso come "sposa" a un 25enne, connazionale. A salvarla un passante che l'ha notata mentre correva in strada, in cerca di aiuto. L'uomo ha allertato i soccorsi e le forze dell'ordine facendo così scattare le indagini che hanno portato all'arresto di un 25enne. La notizia arriva dal Ferrarese.

Il 25enne è in carcere

 Parliamo di una ragazzina di appena 14 anni vittima di una vicenda particolarmente complessa e drammatica, riportata in queste ore dal Resto del Carlino e dalla Nuova Ferrara. La giovanissima sarebbe stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa e poi "venduta" al 25enne dietro compenso. L'uomo, anche lui originario dell'Est, è ora in carcere con l'accusa di lesioni, maltrattamenti in famiglia e atti sessuali con minorenne.

Non era la prima volta che l'uomo la picchiava

 Secondo quanto fino a ora ricostruito, sabato sera la giovane avrebbe subito l'ennesima aggressione da parte del ragazzo, e avrebbe cercato aiuto in strada. Grazie al provvidenziale intervento del passante in poco tempo è stata soccorsa dai medici dell'ambulanza e portata in ospedale dove i medici l'hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni. Ascoltata dai carabinieri, ha raccontato di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte, ma mai con la violenza di sabato. Il pm, come detto, ha disposto l'arresto del 25enne e la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Si attende ora l'udienza di convalida, prevista oggi. Già allertata la rete dei servizi sociali che fornirà all'adolescente l'adeguato supporto.

Ti potrebbe interessare

ferrara

Sullo stesso tema