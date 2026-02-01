Napoli, "Marescià, voglio cambiare vita": carabinieri arrestano pusher reo confesso

A San Giorgio a Cremano (Napoli), un 27enne del posto si è presentato alla stazione dei carabinieri, si è messo le mani nelle tasche e, prima di sedersi, ha poggiato sulla scrivania di uno dei militari un involucro con all'interno undici grammi di cocaina e un bilancino di precisione. "Marescià, voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto questo", ha inoltre detto l'uomo, già conosciuto dai carabinieri per vicende giudiziarie passate. I militari, a quel punto, lo hanno arrestato.