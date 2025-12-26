A Torino madre e figlio pusher arrestati dopo segnalazione su 'You Pol'

Con una segnalazione anonima tramite l'applicazione 'You Pol', dove veniva indicata una possibile attività di spaccio da parte di due parenti, in zona San Paolo a Torino, i poliziotti dell'UPGSP e del Commissariato di San Paolo hanno effettuato un accurato controllo in due appartamenti. All'interno del primo era presente una donna: la perquisizione ha consentito di recuperare 300 grammi tra hashish e marjuana, vari bilancini, circa 1500 euro in contanti, presunto provento dell'attività di spaccio, due cellulari e diverse bustine utilizzate per confezionare la sostanza. Poco dopo, è rincasato il figlio che è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi che hanno consentito di accedere ad un secondo appartamento. Lì rinvenuti altri 350 grammi di hashish, alcuni bilancini e 1.770 euro, ritenuti provento di spaccio.