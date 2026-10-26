"Chi ruba sarà ucciso": minacce shock sugli scaffali del negozio, denunciato il titolare

Gli agenti della Municipale sono intervenuti nel negozio dopo la segnalazione, da parte di alcuni cittadini, della presenza di scritte dal contenuto intimidatorio all'interno dell'attività. Nel corso del controllo i caschi bianchi hanno individuato i fogli con la scritta "Chiunque rubi, tutta la tua famiglia verrà uccisa", collocati tra gli scaffali e visibili alla clientela, ed hanno proceduto al loro sequestro.