Napoli, boom di bed and breakfast: "Ha superato Venezia"

Le keybox appese ai cancelli raccontano bene il centro storico di Napoli di oggi: si fa il check-in da soli, nei vecchi bassi che sono diventati nuovissimi bed and breakfast. È la città che mostra l'inviata di "È sempre Cartabianca", andata nel capoluogo campano dopo la delibera comunale che fissa un tetto agli affitti brevi nel centro storico, pari al 30% per edificio. La misura non è retroattiva.
I numeri spiegano perché il Comune sia intervenuto. "Napoli ha superato Venezia per affitti brevi: ci sono più di undicimila offerte di locazione, di cui l'80% concentrate proprio nel centro storico della città", spiega Chiara Capretti, consigliera di Potere al Popolo alla II Municipalità e attivista della campagna Resta Abitante.
Secondo lei, a pagare sono stati soprattutto i residenti. "Le persone che prima abitavano in questi quartieri si sono viste il contratto d'affitto non rinnovato e sono state cacciate", racconta. Per questo, anche se la delibera va nella direzione giusta, a suo avviso non basta: "Quello che pensiamo sia insufficiente è la soglia scelta: chiediamo proprio un blocco nel centro storico di queste licenze perché altrimenti non ne usciremo".
Il provvedimento però viene criticato anche dalla parte opposta. Le associazioni di categoria lo contestano per motivi contrari e hanno già annunciato un ricorso al Tar. "È una delibera ideologica, la città non è in overtourism", attacca Agostino Ingenito, presidente nazionale di ABBAC. Per lui non si può addossare ai privati una questione che riguarda la politica pubblica: "Non può un problema sociale come quello del fabbisogno abitativo essere scaricato sui piccoli proprietari. È l'amministrazione che deve provvedere con politiche abitative".
La partita sul futuro del centro storico è quindi ancora aperta: da una parte chi chiede di fermare del tutto le nuove licenze, dall'altra chi vuole far cadere il tetto in tribunale.