Napoli, boom di bed and breakfast: "Ha superato Venezia"

Secondo lei, a pagare sono stati soprattutto i residenti. "Le persone che prima abitavano in questi quartieri si sono viste il contratto d'affitto non rinnovato e sono state cacciate", racconta. Per questo, anche se la delibera va nella direzione giusta, a suo avviso non basta: "Quello che pensiamo sia insufficiente è la soglia scelta: chiediamo proprio un blocco nel centro storico di queste licenze perché altrimenti non ne usciremo".