Napoli, medici di base ricevono i pazienti dalle finestre: caos e assembramenti in strada

Luca Abete di "Striscia la Notizia" ritorna a parlare dei medici di base che, durante la pandemia, ricevono i propri pazienti al di fuori degli studi medici. Ricette dalla finestra e code lunghissime senza tenere conto dell'ordine delle prenotazioni. È la situazione di alcuni ambulatori in provincia di Napoli. Sono diverse le denunce da parte di pazienti che non riescono a farsi visitare dai propri medici, ma neppure a parlargli per le prescrizioni mediche.

Se da un alto ci sono pazienti insoddisfatti dall'altro, però, ci sono anche medici che dichiarano di essere oberati di lavoro, oltre al fatto che in regime di pandemia risulta difficile moderare l'affluenza di persone negli studi medici. "I medici sono pochi e i pazienti troppi per ogni dottore", spiega uno di loro che riconosce la difficoltà di segure efficacemente tutti i suoi pazienti.