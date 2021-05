Calvizzano (NA), le campane della chiesa suonano giorno e notte: la denuncia dei cittadini 

Suonano ogni 15 minuti, e non si fermano neppure durante la notte. Sono le campane della chiesa di Calvizzano, in provincia di Napoli, che non danno tregua ai cittadini che abitano nelle vicinanze. C'è chi è abituato, perché la situazione non è nuova e va avanti da anni, e chi invece stanco del suono perenne si è rivolto a "Striscia la Notizia" per chiedere aiuto. Capitan Ventosa, l'inviato del tg satirico di di Canale 5, con l'aiuto di due tecnici ha provato a misurare prima il rumore di fondo, che è di circa 26 decibel, e poi quello con le campane che è di 66 decibel. Una differenza di incremento troppo alta che non sarebbe consentita dalla legge.

L'inviato di "Striscia" ha deciso allora di rivolgersi direttamente al parroco del paese, don Ciro Tufo e gli ha fatto notare che la conferenza episcopale aveva già suggerito, soprattutto di notte, di non far suonare le campane. Il parroco non sembra propenso a sospendere il suono delle campane della sua chiesa durante le ore notturne, ma ai cittadini contrariati ha suggerito di "fare una raccolta firme".