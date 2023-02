Napoli, Maria Edda conquista la sua seconda laurea a 84 anni e non si ferma: "Ora penso alla terza"

Maria Edda è stata proclamata dottoressa in Giurisprudenza con entusiasmo da parte della commissione, con voto 90 su 110. "Accompagnarla nel percorso di tesi - ha affermato la sua relatrice - è stato stimolante e arricchente dal punto di vista professionale e umano". Ad applaudirla in platea anche la figlia Amelia, il genero e la nipote. Ma la sua impresa ha reso orgogliosa l'intera comunità di Montesarchio, in provincia di Benevento, luogo di origine dell'84enne.

Il sogno di una vita

"Non è stata più difficile della prima laurea - ha detto Maria Edda, lasciando l'aula - quando le cose si fanno con piacere non sono difficili e il diritto ecclesiastico mi ha sempre appassionato". La neo dottoressa è già laureata in Lettere, titolo grazie al quale è stata insegnante di materie umanistiche alle scuole medie. Ma il suo vero sogno era quello di diventare magistrato dopo una laurea in legge ma "allora i tempi non lo permettevano", ha raccontato la figlia. Così quando ha potuto Maria Edda ha ripreso in mano i libri, si è iscritta alla facoltà ed ha affrontato i 21 esami per conquistare il bramato titolo.