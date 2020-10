Napoli, la guardia di finanza recupera 400mila euro tassando i proventi illeciti di 17 usurai

Tassare i proventi illeciti dei criminali : è l'iniziativa messa in piedi nel Napoletano dalla guardia di finanza, che si è presentata con una cartella esattoriale a casa di 17 soggetti, attivi tra l'area vesuviana, oplontina e stabiese, che in cinque anni avevano accumulato, attraverso l' usura , circa un milione e mezzo di euro. Le fiamme gialle di Torre Annunziata sono riuscite a recuperare quasi 400mila euro .

L'attività illecita - I soggetti protagonisti della vicenda erano già destinatari di misure cautelari e di sequestri per un valore complessivo di oltre 2 milioni e 400mila euro e si arricchivano, sottoponendo le loro vittime a pesanti minacce e vessazioni e ad atti di violenza fisica, anche attraverso l'uso delle armi.

L'indagine - Tutto nasce da un'indagine scattata dopo una gambizzazione. In seguito ai controlli fiscali, alcuni degli usurai risultano legati alla criminalità organizzata, altri parenti di narcotrafficanti attivi a livello internazionale. Altri ancora erano invece imprenditori e professionisti, che avevano anche costituito una "cassaforte" in Svizzera, dove tenevano le risorse finanziarie che poi utilizzavano per alimentare i prestiti usurai.

Secondo gli investigatori, la tassazione dei proventi illeciti è uno strumento utile per prevenire e reprimere l'usura, fenomeno che sta registrando un incremento di casi in seguito della crisi di liquidità determinata dall'emergenza sanitaria.