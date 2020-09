Usura e Covid, dalla Campania e dal Veneto più richieste di aiuto

In Campania e Veneto nel 2020 è pervenuto il maggior numero di richieste di aiuto dalle vittime di usura. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2020 presentata dal Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che quest'anno ha esaminato il fenomeno anche alla luce dell'effetto Covid. Dall'inizio dell'anno il Comitato solidarietà vittime usura ha esaminato 1.584 casi deliberando aiuti per 18 milioni.